I Boston Celtics sono stati accolti alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden per celebrare il loro titolo Nba. La cerimonia si è svolta sul South Lawn, dove hanno per primi fatto il loro ingresso il leader degli Stati Uniti e il proprietario della franchigia, Witt Grossbeck. Biden ha presentato la squadra di basket come “la più vincente nella storia della lega“, con i suoi 18 titoli. Inevitabili i richiami all’Irlanda e all’irlandesità dei Cemtics e dello stesso Biden. Il presidente ha scherzato, dicendo che il suo nome in codice per il Secret Service è “Clerics”. “Tutti qui dietro di me sono irlandesi nel cuore”, ha detto ancora l’inquilino della Casa Bianca.

