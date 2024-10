La campionessa azzurra di nuovo in pista dopo la frattura della tibia

Comincia il riavvicinamento alla pista per Sofia Goggia, reduce dall’infortunio in allenamento del 5 febbraio scorso con frattura della tibia e del malleolo tibiale che l’ha costretta a terminare anzitempo la stagione. La campionessa azzurra è stata stata convocata a scopo riabilitativo per l’allenamento programmato dallo staff tecnico in Val Senales nelle giornate che vanno da oggi, martedì 15, a venerdì 18 ottobre insieme agli allenatori Luca Agazzi e Giovanni Feltrin.

Con la Goggia anche Nicol Delagò, anche lei reduce da un infortunio (frattura scomposta della clavicola destra mentre si allenava in Argentina a settembre). Nella località altoatesina saranno presenti anche Beatrice Sola, Martina Peterlini e Marta Rossetti del team di slalom femminile di Coppa del mondo con l’allenatore responsabile Roberto Lorenzi e l’allenatore Giancarlo Bergamelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata