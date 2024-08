Quella della 23enne torinese è la 14esima medaglia per l'Italia a Parigi

Ancora una medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Carlotta Gilli conquista l’argento nei 400 sl S13 donne con il tempo di 4’31″83 dietro all’americana Olivia Chambers oro in 4’29″93. Quella della 23enne torinese è la 14esima medaglia per l’Italia in questa edizione delle Paralimpiadi.

