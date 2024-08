Campagna del Comitato Italiano Paralimpico e della Polizia contro crimini e discorsi d’odio

Anche in occasione dei XVII giochi paralimpici di Parigi 2024, continua la collaborazione tra il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), organismo interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che si occupa di prevenzione e contrasto ai crimini e discorsi d’odio, con una particolare vocazione nel supportare le vittime di questi reati nel percorso della denuncia. In questo contesto si inserisce il messaggio dell’atleta paralimpica di Badminton Rosa Efomo De Marco. “La barriera che mi fa più paura è quella culturale. Il desiderio, al di là dello sport, è tanta inclusione”, le parole di Rosa.

