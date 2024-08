CIP/Bizzi

Sul palco decine di ballerini e artisti in carrozzina

Una decina di pianoforti a coda sul palco tra Place de la Concorde e gli Champs Elysees prima del conto rovescia al grido ‘Welcome to Paris’. Con un danza ritmata e un balletto quasi tribale a simboleggiare il rifiuto della società rigida che fatica ad accogliere i disabili, ha preso il via la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 con la presenza, tra le autorità del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sul palco decine di ballerini e artisti in carrozzina che si mischiavano a quella che appariva come ‘società’ automatizzata. Per l’evento di forte impatto scenografico, intitolato Paradox, il direttore artistico Thomas Jolly ha reclutato lo stilista francese Louis-Gabriel Nouchi, che ha creato circa 700 costumi. A salire sui pianoforti l’artista francese Christine and the Queens che interpreta una versione di ‘Je ne regrette rien’ prima del passaggio delle frecce tricolori. “La festa continua”, è la parola d’ordine lanciata dal presidente del comitato paralimpico Andrew Parsons. Poi è iniziata la sfilata sugli Champs Elysèes che sfocia in Place de La Concorde. I Giochi paralimpici sono in programma fino a domenica 8 settembre. Gli atleti in gara sono circa 4.400, di cui 141 italiani. Ambra Sabatini e Luca Mazzone i portabandiera azzurri.

Sfila l’Italia, Mattarella in piedi applaude gli azzurri

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è alzato in piedi per applaudire gli azzurri che hanno sfilato alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi a Parigi. La cerimonia è ancora in corso sugli Champs-Elysées. Mattarella ha accolto con un caloroso applauso la delegazione italiana guidata dai portabandiera Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Accanto a lui il ministro dello Sport, Andrea Abodi, anch’egli in piedi per applaudire gli azzurri.

Il presidente francese Macron apre Parigi 2024

A poche settimane dalle Olimpiadi, l’estate sportiva di Parigi ha iniziato il suo capitolo finale con la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato ufficialmente l’apertura dei Giochi con una cerimonia che si è svolta al di fuori dei confini di uno stadio, proprio come quando le Olimpiadi si sono aperte in città il 26 luglio. Sullo sfondo del sole al tramonto, migliaia di atleti hanno sfilato lungo il famoso viale degli Champs-Elysées fino a Place de la Concorde, nel centro di Parigi.

