Il ct delle azzurre campioni olimpiche di volley a Casa Italia

“Se non allenerò più le ragazze? Vediamo, è un bel momento per dire arrivederci. Però mi hanno già detto che se lo faccio mi ammazzano. Però quando vinci a questa età può essere un buon momento per dire faccio altro sempre dentro la federazione. Vediamo”. Così il ct delle azzurre campioni olimpiche di volley Julio Velasco a Casa Italia. “Cosa mi manca? Dentro la pallavolo niente. Fuori vorrei rinascere di nuovo”. “Personalmente – aggiunge Velasco sorridendo – vado contromano, non penso che l’olimpiade sia più importante di un mondiale”, ha ammesso il ct, che quindi potrebbe anche aspettare fino alla prossima rassegna iridata a settembre 2025.

