Proposta di matrimonio per Alessia Maurelli. Dopo aver ricevuto la medaglia di bronzo nel concorso a squadre di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’azzurra si è vista il fidanzato Massimo che si è inginocchiato e ha chiesto la sua mano.

Proposta accettata dall’atleta azzurra, capitana delle ‘Farfalle, che è scoppiata in lacrime per la felicità. “Ma che sei matto?” le ha detto mentre tutte le sue compagne assistevano alla scena. Per Alessia una giornata indimenticabile.

