Il presidente della Federnuoto sugli errori arbitrali nel match perso dagli azzurri della pallanuoto contro l'Ungheria

Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli commenta gli errori arbitrali nel match perso dal Settebello contro l’Ungheria alle Olimpiadi di Parigi e del ricorso respinto dalla World Aquatics. “Un errore bestiale che è stato stigmatizzato da tutti i social e i siti specializzati di pallanuoto. Solidarietà da parte di tutti ma i ragazzi di questa solidarietà non sanno che farsene. Sono disperati per un’opportunità persa non per colpa loro. I due ricorsi sono stati respinti, se il ricorso al Tas si farà sarà per dare riscontro formale al nostro disappunto ma non credo che sortirà gli effetti che noi speriamo. La motivazione in appello è che un appello non può modificare il risultato di una competizione e questo è allucinante. Perché uno allora va in appello? La toppa è paurosa“, ha detto Barelli a Casa Italia. “Spero che non si tratti di malafede ma che sia un errore plateale e incomprensibile perché è evidente che l’intenzione del ragazzo non era quella di colpire l’avversario ma di gettare la palla in porta. Allucinante che arbitri esperti che dirigono partite in un torneo olimpico non siano in grado di riconoscere un gesto violento da un gesto atletico eccezionale”, ha aggiunto.

