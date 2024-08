La scrittrice di Harry Potter è da tempo al centro di polemiche per le sue opinioni riguardanti le tematiche della varianza di genere

“Parigi 2024 sarà per sempre macchiata dalla brutale ingiustizia fatta a Carini“. Lo dice J.K. Rowking, scrittrice britannica celebre per aver creato la saga di Harry Potter, su quanto accaduto sul ring del torneo di boxe olimpico nella sfida tra l’azzurra e l’algerina Khelif.

“Una giovane pugile si è appena vista strappare via tutto ciò per cui ha lavorato e si è allenata perché è stato permesso a un uomo di salire sul ring con lei“, scrive su X l’autrice, da tempo al centro di polemiche per le sue opinioni riguardanti le tematiche della varianza di genere.

