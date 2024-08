"Siamo tutti con te, Imane", continua la nota dell'istituzione sportiva del paese nordafricano

Il Comitato Olimpico Algerino “denuncia con la massima fermezza gli attacchi malevoli e non etici diretti contro la nostra illustre atleta, Imane Khelif, da alcuni media stranieri. Questi tentativi di diffamazione, basati su menzogne, sono del tutto ingiusti, soprattutto in un momento cruciale in cui si sta preparando per i Giochi Olimpici, l’apice della sua carriera”. E’ quanto si legge in una nota del Comitato, che aggiunge: “Abbiamo adottato tutte le misure necessarie per proteggere la nostra campionessa. Imane Khelif incarna perfettamente lo spirito di eccellenza, determinazione e resilienza dei nostri atleti. Nonostante queste critiche infondate, abbiamo una fiducia incrollabile nelle sue capacità e siamo convinti che brillerà ai Giochi Olimpici”.

“Siamo tutti con te, Imane“, continua la nota. “L’intera nazione ti sostiene, orgogliosa dei tuoi risultati e dell’onore che porti all’Algeria. Concentriamoci – si legge in conclusione – sul tuo talento eccezionale e sul tuo duro lavoro per rappresentare il nostro Paese sulla scena mondiale. Chiediamo a tutti di sostenere la nostra campionessa, Imane, il cui livello di eccellenza disturba alcune persone”.

