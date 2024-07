L'ex schermitrice a LaPresse: "L'ho chiamata e ho chiesto scusa, non volevo offendere"

Pioggia di critiche contro Elisa Di Francisca per il modo in cui ha commentato l’intervista dell’azzurra del nuoto Benedetta Pilato in seguito alla finale dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi. Dopo aver chiuso al quarto posto per un solo centesimo, la 19enne Pilato è scoppiata in un pianto ai microfoni della Rai. “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Però sono lacrime di gioia. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita”, ha detto Pilato, che alle precedenti Olimpiadi di Tokyo aveva visto sfumare la possibile finale essendo stata squalificata per una gambata irregolare.

Il commento di Di Francisca: “Non voleva andare sul podio? Rabbrividisco”

Di Francisca, ospite di Notti Olimpiche su Rai2 non ha usato giri di parole quando le è stato chiesto un commento: “Non mi far parlare ti prego. Sinceramente non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è”, ha detto sorridendo l’ex azzurra, plurimedagliata della scherma, prima di aggiungere: “Ci è rimasta obiettivamente male, non è possibile che dica ‘sono contenta’. È assurdo, è surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio? E che ci è andata a fare. Io rabbrividisco, dico solo questo. Fatene un’altra di intervista per capire cosa volesse dire, i sottotitoli. Mandasse una lettera. Io sinceramente non l’ho capita“.

Sui social pioggia di critiche per Di Francisca

Parole dure che ovviamente non sono passate inosservate sui social, dove in tanti si sono scagliati contro l’ex azzurra della scherma: “Elisa di Francisca, sei stata imbarazzante! Sei stata pessima e perfida! Benny ha 19 anni. È alla sua seconda olimpiade e la prima aveva fatto solo delle batterie in cui era stata squalificata”; “Mi aspetto anzi pretendo come minimo delle scuse alla Pilato e che andasse a scuola di empatia, da ex atleta veramente imbarazzante”; “Prima l’intervista imbarazzante appena uscita dalla vasca, stasera invece a Notti Olimpiche abbiamo la Di Francisca che, interrogata in qualità di sportiva sullo stato psicologico post gara, esordisce con un becero ‘ma ci è o ci fa’. Complimentoni”; “Stupito dalle esternazioni di Di Francisca: cattiveria gratuita contro una diciannovenne appena uscita dalla vasca zuppa di acqua e cloro fuori e con ancora ettolitri di adrenalina nel sangue”. Sono solo alcuni dei commenti che si leggono su X, dove il nome della Di Francisca è in tendenza.

Di Francisca: “Chiamato Pilato e chiesto scusa, non volevo offendere”

“Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede. Spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo. Le ho detto ‘se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo ti chiedo scusa’. Spero di incontrarla anche dopo le gare. Ho parlato anche con Malagò, sa tutto quanto e ho parlato anche con la Polizia, perché siamo colleghe, ma siamo anche sportive, ci capiamo”. Così a LaPresse Elisa Di Francisca spiega le parole dette ieri a Rai Sport. “Ognuno ha il suo carattere – aggiunge Di Francisca – Abbiamo chiarito, a me interessava questo. Io ho un carattere, ma capisco che la società oggi è questa. Non c’era motivo di litigio. Io però sono un personaggio pubblico, accetto il bello e il brutto. Giusto chiarire di persona”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata