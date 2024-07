Tony Estanguet in conferenza stampa in vista dell'apertura dei Giochi

Il responsabile delle Olimpiadi di Parigi, Tony Estanguet, in conferenza stampa, assicura che la “perfetta sicurezza” è “assolutamente la priorità” del suo team e delle autorità in vista dei Giochi. Squadre di polizia pattugliano le strade di Parigi, soldati pronti a intervenire e imponenti barriere di sicurezza metalliche sono state erette su entrambi i lati della Senna, protagonista dello spettacolo di apertura. La città ha subito ripetutamente attacchi estremisti mortali e le tensioni internazionali sono alte a causa delle guerre in Ucraina e a Gaza. Parigi è chiamata a garantire la sicurezza di 10.500 atleti e di milioni di visitatori. “Possiamo confidare che questa collaborazione tra la sicurezza, la polizia, la gente e Parigi 2024 sarà efficace”, ha detto Estanguet rassicurando anche sulla buona qualità dell’acqua della Senna che venerdì 26 luglio ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

