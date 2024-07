Thomas Bach: "I preparativi stanno andando molto bene"

(LaPresse) Il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, ha dichiarato sabato che “la scena è pronta” per i Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Il capo del CIO ha detto al consiglio esecutivo, in una riunione a Parig,i che i preparativi per i Giochi stanno procedendo “molto bene”. “Abbiamo un comitato organizzatore che rimane vigile, che non ignora alcun tipo di sfida che si presenta sempre quando si organizza l’evento più complesso del mondo”, ha aggiunto Bach che ha poi concluso: “Tutto questo ci dà una grande fiducia in vista di questi Giochi”.

