L'atleta bicampionessa europea premiata oggi a Trento: "Per ori ringrazio Budapest che mi ha fatto piangere"

“Per Parigi l’obiettivo è di continuare su questa linea dove mi sono divertita tanto allenandomi e continuando a caricare sempre di più giorno dopo giorno. La fatica mi fa piacere“. Lo ha detto Nadia Battocletti a margine dell’incontro con la giunta provinciale di Trento che l’ha voluta premiare per gli ori nei 5mila e 10mila metri agli Europei di Roma. “Prima di arrivare a Roma non mi aspettavo di raggiungere queste due medaglie. Dopo una settimana ritornare in Trentino mi fa sentire soddisfatta e mi rincuora davvero tanto. Arrivo più ‘cattiva’ alle competizioni e più sicura di me. Budapest è stata la mia virgola negativa, poi mi sono subito rimessa al lavoro per i Mondiali e Roma. Devo ringraziare Budapest che mi ha fatto davvero tanto piangere”, ha aggiunto l’atleta.

