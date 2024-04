Tanti i fan delle due squadre della Capitale nel mondo dello spettacolo. Tutti scaramantici, solo Lino Banfi si sbilancia: "vince la Roma"

Il derby Roma-Lazio di sabato si gioca anche tra i vip. E perfino tra i politici, che si schierano senza mezze misure o sulla sponda giallorossa, come fece tra i primi Giulio Andreotti, oppure su quella biancoceleste. Tifano Roma, tra gli altri, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Massimo D’Alema, Maurizio Gasparri. Mentre irriducibili biancocelesti sono Alessandro Di Battista, Cesare Previti, Gianfranco Fini, gli ex sindaci di Roma Francesco Rutelli e Gianni Alemanno. Anche tra gli attori il guado è evidente. Oltre alla memoria storica di Alberto Sordi e Gigi Proietti, sono di fede giallorossa Claudio Verdone, Claudio Amendola, Cristiana Capotondi, Sabrina Ferilli, Alessandro e Leo Gassmann, Massimo Ghini, Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Claudio Santamaria, Paola Cortellesi, Enrico Vanzina, Max Giusti. Il decano Lino Banfi è sicuro del risultato di sabato: “Il derby? Lo vedo bene perché lo vincerà la Roma”, ha detto a LaPresse. Sull’altra sponda del Tevere troviamo, tra gli altri, Asia Argento, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Enrico Montesano, Christian De Sica.

Molto accesa anche la sfida tra i cantanti

Sono di fede romanista i cantanti Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Luca Barbarossa, Daniele Silvestri, Michele Zarrillo, Noemi, Fabrizio Moro, nonché i dischi di platino degli ultimi anni, da Ultimo a Blanco, da Damiano dei Maneskin a Elodie e Gazzelle. Per contro portano il vessillo della fede laziale Giorgia, Achille Lauro, Paola Turci, Massimo Di Cataldo, Tony Malco.

I conduttori Tv

Tra i conduttori tv il derby è tra il giallorosso Marco Liorni e i laziali Tiberio Timperi e Pino Insegno. Mentre quest’ultimo non ha voluto parlare prima della partita, Liorni a LaPresse è apparso molto scaramantico: “Al derby si soffre troppo, mi ricordo il ‘ve mannamo in B’. La partita si vince con la testa non con la tattica o con la tecnica. Ho un po’ paura perché De Rossi ha sempre sofferto e sentito il derby. Comunque peggio di Mourinho non potrà fare, visto come sono andate le ultime sfide. Per scaramanzia dico che vincerà sicuramente la Lazio”. Molto abbottonato anche il biancoceleste Timperi che a LaPresse ha detto: “Il derby è un classico, spero che si viva con il massimo fair play reciproco. Chi parte favorito? Non mi pronuncio”. Tra i conduttori di fede laziale ci sono anche Anna Falchi, Veronica Maya, Adriana Volpe, Giuseppe Cruciani. Scaramantico anche l’agente dei vip Lucio Presta, di fede giallorossa e supertifoso da sempre di Luciano Spalletti: “Spero che il magic moment del signor De Rossi non sia passato”, ha dichiarato a LaPresse, “a Lecce ho visto una Roma che mi ricordava quella di un po’ di tempo fa e questo non è un buon segno. Il derby è una partita a sé, speriamo bene ma al momento non ho sensazioni positive e ho paura che la Lazio possa farcela”.

