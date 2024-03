E' stato raggiunto dagli agenti nella sua villa e portato alla sede della polizia federale di Santos

L'ex stella del calcio Robinho si è costituito per iniziare a scontare una pena detentiva di 9 anni in Brasile, più di 10 anni dopo essere stato accusato per la prima volta di aver violentato una donna in Italia, ai tempi in cui giocava nel Milan. Il quarantenne è stato preso in custodia dagli agenti nella sua villa di Guaruja, sul litorale paulista, e condotto alla sede della polizia federale di Santos. Successivamente è stato trasferito in un carcere dello Stato di San Paolo. L'alta corte brasiliana ha stabilito che Robinho dovrà scontare la pena nel suo paese d'origine a seguito della sua condanna per stupro nel 2017 in Italia.

