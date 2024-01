Subito pronte le statuette del campione di tennis italiano che ha vinto gli Australian Open

Jannik Sinner fa il suo esordio sul presepe napoletano. Il tennista altoatesino, fresco vincitore degli Australian Open al termine di una battaglia di 5 set vinta ieri contro il russo Danil Medvedev, riceve l’omaggio di Genny Di Virgilio, titolare dell’omonima bottega di via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nel cuore del centro antico di Napoli. Di Virgilio ha realizzato la statuina che riproduce Sinner in completino bianco e con in mano la racchetta e la coppa destinata al vincitore del primo Slam dell’anno. “Sono molto contento che abbia vinto, lui è il futuro del tennis e vederlo giocare è veramente fantastico”, spiega Di Virgilio.

