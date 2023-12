La donna era stata accusata da alcune ex allieve di abusi e violenze psicofisiche

Il Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 dello Statuto, previa consultazione con il presidente del CONI e informato il Consiglio Direttivo Federale, ha comunicato nella riunione odierna del CDF, in Viale Tiziano 70, la cessazione del suo ruolo di DTN/GR ad interim e la contestuale riassegnazione dell’incarico di Direttrice Tecnica Nazionale della Sezione di Ritmica alla prof.ssa Emanuela Maccarani, che nell’ottobre scorso era rientrata anche nella Giunta Nazionale del Comitato Olimpico in qualità rappresentante di tutti i tecnici italiani. Il tribunale federale della Federginnastica, riunitasi in camera di consiglio, aveva ammonito lo scorso 29 settembre la Maccarani, accusata da alcune ex allieve (Nina Corradini e Anna Basta) di abusi e violenze psicofisiche. Assolta per non aver commesso il fatto era stata la sua collaboratrice Olga Tishina. Maccarani era stata “ammonita per aver pronunciato in più occasioni espressioni inadeguate nel corso degli allenamenti”.

