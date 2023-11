Il primo match è stato vinto dal serbo Kecmanovic su Musetti 6-7 (7), 6-2, 6-1

Jannik Sinner tiene in gioco l’Italia nella semifinale di Coppa Davis contro la Serbia battendo Novak Djokovic nel secondo singolare al termine di una battaglia di tre set, con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 in due ore e 35′ di gioco. Il tennista azzurro si è imposto dopo aver annullato tre match point nel terzo set. A questo punto per l’accesso in finale sarà decisivo il doppio. Nel primo singolare la Serbia era andata in vantaggio con il successo di Miomir Kecmanovic su Lorenzo Musetti in tre set.

