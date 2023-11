Rubati gioielli e contanti nell'abitazione del calciatore e della compagna

Furto di gioielli e contanti in casa del centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni. I ladri si sono introdotti nell’abitazione del giocatore in via della Camilluccia, a Roma, dove Zaccagni abita con la compagna. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Ponte Milvio e della polizia scientifica, il colpo sarebbe avvenuto tra il pomeriggio e la serata di ieri, ed è stato scoperto intorno alle 20, quando la coppia è rientrata a casa. Ancora da quantificare il valore del bottino.

