Lo spagnolo invece sfiderà Novak Djokovic

Carlos Alcaraz batte Daniil Medvedev in due set con un doppio 6-4 nel match valido per la terza e ultima giornata del ‘gruppo rosso’ delle Atp Finals e si qualifica per le semifinali, dove affronterà Novak Djokovic. Il giocatore russo, che si era già qualificato per le semifinali con un turno d’anticipo, affronterà invece Jannik Sinner. Eliminato quindi Alexander Zverev, che in serata giocherà contro Andrej Rublev.

