La stella egiziana del Liverpool: "Troppa violenza, dolore e brutalità"

La stella del calcio egiziano Mohamed Salah ha invitato i leader mondiali a “unirsi per prevenire ulteriori massacri di tutte le anime innocenti” e per la consegna urgente di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. “C’è stata troppa violenza, troppo dolore e brutalità”, dice l’attaccante del Liverpool in un video. “È insopportabile assistere all’escalation delle ultime settimane. Tutte le vite sono sacre e devono essere protette. I massacri devono finire. Le famiglie vengono distrutte”. Gli aiuti a Gaza “devono essere concessi immediatamente”, aggiunge l’attaccante. “Le persone sono in condizioni terribili”.

