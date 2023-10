Il bianconero aveva denunciato il comportamento dei suoi creditori

La Procura di Torino sta valutando di approfondire la vicenda relativa alle presunte minacce che Nicolò Fagioli ha denunciato di aver subito quando venne sentito dalla procura federale in relazione al suo coinvolgimento nel giro di scommesse su piattaforme illecite. La Procura è già in possesso degli atti dell’interrogatorio avvenuto nelle scorse settimane davanti agli ispettori della Figc. In quell’occasione il centrocampista della Juventus aveva affermato di aver ricevuto minacce (‘Ti spezziamo le gambe’) dai suoi creditori.

