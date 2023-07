Il presidente del Coni Malagò: "Grazie al Capo dello Stato per la sua passione e vicinanza"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all’Allianz MiCo di Milano alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Scherma Milano 2023, entrati nel vivo oggi e in corso fino a domenica 30 luglio. Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale, l’alzabandiera dei corazzieri e l’esibizione di danza della Compagnia Kataklò.

La bandiera consegnata da Elisa Di Francisca, ex schermitrice azzurra. Alla cerimonia, tra gli altri, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il numero uno della Federazione italiana Scherma Paolo Azzi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il numero uno della Federazione internazionale Scherma Emmanuel Katsiadakis e il presidente del Comitato promotore dei Mondiali di Scherma 2023 Marco Fichera.

“E’ per me un onore e un privilegio essere qui a rappresentare lo sport italiano per questa cerimonia che definirei storica. E’ l’ottava volta che l’Italia organizza i Mondiali di Scherma – ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò – ma è la prima volta che si celebrano alla presenza del nostro presidente della Repubblica e di questo le siamo infinitamente grati. La sua passione e la sua vicinanza rappresentano un vanto per il nostro mondo e uno sprone per i nostri atleti e le atlete”.

