L'Italia Team oggi ha festeggiato 2 ori, 2 argenti e un bronzo: è ancora in vetta al medagliere

Più medaglie ai Giochi Europei e altri quattro atleti con in tasca il pass per Parigi. E’ la sintesi di una giornata, quella di mercoledì 28 giugno, particolarmente prolifica per i colori azzurri in Polonia, anche in chiave Olimpiadi 2024.

Prezioso il contributo della scherma, che ha brillato nelle prove a squadre di fioretto femminile (oro) e sciabola maschile (argento) proprio nel giorno in cui ha ricevuto la visita di un tifoso d'eccezione. In mattinata, infatti, alla Tauron Arena c'era anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a fare il tifo per gli azzurri.

“Una fuga d’amore che mi ha regalato 24 ore di serenità“, ha detto il ministro riferendosi alla sua visita all’Italia Team a Cracovia, dove è arrivato martedì sera. Dopo avere assistito alle gare di teqball e triathlon, Abodi ha raggiunto il palazzetto della scherma per poi incontrare a Casa Italia i giornalisti, ai quali ha anche confidato un suo auspicio: “Mi auguro che un giorno anche da noi si possano ospitare i Giochi Europei, perché Roma e l’Italia sono nella storia dell’Europa”. Il ministro è ripartito nel pomeriggio.

La scherma, invece, ha chiuso in bellezza la giornata di gare a Cracovia. Le azzurre Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, infatti, si sono aggiudicate la medaglia d’oro nel fioretto, conquistando anche punti preziosi per il ranking di qualificazione ai Giochi olimpici. “Vincere con la Francia è sempre più bello che con gli altri”, ha detto Volpi, che insieme alle compagne di squadra ha intonato ‘Felicità’ di Al Bano e Romina Power diffusa anche dagli altoparlanti del palazzetto.

La Francia si è presa la sua rivincita in campo maschile battendo gli azzurri della sciabola per 45-42. Altre due medaglie sono arrivate nel tiro con l’arco: oro per Elisa Roner nel compound, bronzo e carta olimpica per Chiara Rebagliati. Italia in doppia cifra di medaglie, infine, nei tuffi: la decima l’hanno conquistata Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel trampolino sincro. Non è ancora tempo di medaglie nella boxe, ma tre azzurri hanno già in tasca la qualificazione olimpica grazie alle vittorie che hanno schiuso loro le porte delle rispettive semifinali: Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg) e la campionessa del mondo Irma Testa (57 kg). Per lei, già bronzo a Tokyo 2020, sarà la terza Olimpiade. “E’ una grande soddisfazione, un traguardo non piccolo – ha raccontato la 25enne di Torre Annunziata – A Rio ero una bambina, a Tokyo matura, adesso vorrei godermi Parigi e fare un bel risultato”.

