Il campione olimpico del salto in alto decolla con la squadra azzura per Chorzow: "Emozionato per il rientro"

Gianmarco Tamberi farà parte del team azzurro agli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno. “Una grande emozione rientrare subito in maglia azzurra, mi dà la carica giusta per iniziare come si deve – l’annuncio dato stamattina dal campione olimpico del salto in alto – Debuttare in una gara di questo tipo è una scommessa, per il particolare regolamento dell’evento che prevede l’eliminazione al quarto errore complessivo. Quando ho ricevuto la chiamata nei giorni scorsi, mi sono preso un po’ di tempo per decidere ed ero stato iscritto come riserva. Ma l’allenamento di tecnica svolto ieri è andato discretamente bene e quindi ho detto alla Federazione che ero disponibile”.

L’ultima uscita agonistica di Tamberi è stata quella trionfale di Zurigo, il 7 settembre del 2022, con il secondo successo di fila in Diamond League e il primato stagionale di 2,34 dopo aver vinto l’oro agli Europei di Monaco. “È stato un anno di tanti cambiamenti, perciò abbiamo voluto isolarci per trovare equilibrio con il team e ci siamo fatti attendere”. Da questa stagione Gimbo ha infatti una nuova guida tecnica, con Giulio Ciotti come allenatore e Michele Palloni nel ruolo di preparatore atletico, dopo essere stato seguito dal papà Marco in precedenza. “Con Giulio e Michele siamo riusciti a instaurare un bellissimo rapporto, lavorando insieme con tanto entusiasmo, e per me è una boccata di ossigeno enorme. A 31 anni ho motivazioni come un ragazzino, con la voglia di spaccare tutto e di fare ancora tanto”. “Finora in questi mesi ho cercato soprattutto di stare bene dal punto di vista fisico – aggiunge Tamberi – per non avere i problemi che mi hanno limitato l’anno scorso e per mettermi in condizione di affrontare la stagione senza dolori, almeno all’inizio. Se l’esordio non dovesse andare come speriamo, in una competizione di questo tipo, non vuol dire che la condizione non sia buona. Ho in programma due tappe di Diamond League, a Stoccolma il 2 luglio e di nuovo a Chorzow il 16 luglio, poi valuteremo in base a come andranno le prime tre gare”.

