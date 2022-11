Nina Corradini e Anna Basta avevano denunciato alla stampa le presunte violenze psicologiche e i maltrattamenti subiti in palestra

Le ex atlete di ginnastica ritmica Nina Corradini e Anna Basta, sono state ascoltate nella giornata di giovedì 3 novembre dal Safeguarding Office della Federazione ginnastica italiana, a seguito delle loro denunce alla stampa di presunte pressioni psicologiche e maltrattamenti presso l‘Accademia di Desio.

Un’altra ex ‘farfalla‘, Giulia Galtarossa, sarà sentita la settimana prossima. Ad ascoltare le due ex atlete, oltre a Pierluigi Matera, ex vice procuratore generale dello Sport, c’era anche la vicepresidente del Coni Silvia Salis. Sempre la settimana prossima, le ex ginnaste saranno ascoltate anche dalla procura federale della Fgi.

