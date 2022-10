Tifosi in delirio allo stadio

(LaPresse) Dopo la netta vittoria per 4-0 sui New York Yankees, gli Houston Astros hanno conquistato l’American League della MLB, accedendo alle World Series, dove affronteranno i Philiadelphia Phillies, trionfatori nella National League contro i San Diego Padres. Sugli spalti del Minute Maid Park è esplosa la gioia dei tifosi della franchigia texana, che lo scorso anno perse le World Series contro gli Atlanta Braves. L’unica volta in cui Houston ha trionfato nella MLB è stata nel 2017, contro i Los Angeles Dodgers. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata