Le azzurre prime nel girone E

L’Italia del volley femminile non si ferma più. Nella quarta giornata della seconda fase dei Mondiali in Olanda, le azzurre del ct Mazzanti schiantano la Cina per 3-0 e sono così matematicamente prime nel girone E. Questi i parziali: 26-24, 25-16, 25-20. Nel quarto di finale che si disputerà l’11 ottobre ad Apeldoorn, le campionesse d’Europa affronteranno la quarta del girone F.

