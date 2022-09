Da Martini a Valmora, da Carlo Pignatelli a Caffè Vergnano da Head a Generali al Torino FC. Venticinque eccellenze del territorio piemontese, aziende che si sono fatte conoscere a livello internazionale, si sfidano ai Ronchiverdi in un Business Match fino all’ultima idea imprenditoriale che si terrà per tutta la giornata di martedì 20 settembre e che sarà aperta da una conferenza stampa alla quale sono invitate tutte le testate. Si tratta della seconda edizione del B2B, evento unico nel panorama Torinese e non solo, l’appuntamento dedicato all’economia più atteso da Ceo e Ad, che ha lo scopo di fare incontrare aziende leader al fine di creare connessione fra loro, fare network e generare, di conseguenza, importanti opportunità.

Le 25 imprese si siederanno insieme ai tavoli dei Ronchiverdi dove, due rappresentanti alla volta di altrettante realtà imprenditoriali, si confronteranno in match dedicati alla formazione di idee e partnership. Il tutto avverrà sullo sfondo del tema dell’illusionismo aprendo simbolicamente le celebrazioni agli Europei e ai Mondiali di Magia che si terranno a Torino.

Nel corso della giornata i match saranno intervallati da spettacoli di magia ai quali parteciperà anche il pluripremiato Luca Bono ex allievo di Arturo Brachetti “Noi crediamo fortemente nel fare impresa – spiega il Direttore Marketing dei Ronchiverdi, Massimo Di Conza – soprattutto in momenti complessi come questi l’unione crea opportunità, fatturati e di conseguenza posti di lavoro. E’ ormai universalmente riconosciuto che il network di impresa rappresenta un elemento centrale per sviluppare la capacità competitiva delle aziende. Fare rete per le imprese rappresenta un nuovo modello che si sta affermando come opportunità reale di competitività, per questo Ronchiverdi in occasione della giornata del B2B presenta in anteprima l’innovativo abbonamento Business che verrà poi ufficialmente lanciato entro la fine di Ottobre”.

