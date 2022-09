Il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 e del Coni: "Sport sempre tra le prime notizie"

“L’agenda sportiva da dare al Governo? La mia posizione e del Coni è che ci sia una persona, possibilmente con ministero e con portafoglio, in modo che direttamente possa portare risposte e soluzioni che lo sport chiede”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 e del Coni, in occasione di un evento nella sede milanese di Deloitte. “Oggi lo sport è sempre tra le prime notizie, c’è molto appeal e in più ospiteremo le Olimpiadi, di conseguenza è fondamentale una interlocuzione a braccetto con chi avrà onere ed onore di avere le deleghe per lo sport. Mi stupirei se non ci fosse questa complicità, sarebbe autolesionismo”, ha aggiunto il numero uno dello sport italiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata