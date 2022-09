Per la giovane azzurra è il quarto trionfo in questa rassegna iridata dopo quelli alla palla, cerchio e nastro

Sofia Raffaeli nella leggenda. La giovane ginnasta azzurra delle Fiamme Oro ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgeria anche nel concorso all-around. A Sofia, Raffaeli grazie ad una prova praticamente perfetta ha ottenuto il punteggio finale di 133,250. Medaglia d’argento per la tedesca Darja Varfolomeev con 132,450, bronzo per la bulgara Stiliana Nikolova con 128,800. Per Raffaeli è il quarto oro in questa rassegna iridata, che vale anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Raffaeli chiude questo Mondiale, privo delle atlete russe e bielorusse escluse per la guerra in Ucraina, in modo trionfale con 4 medaglie d’oro (alla palla, cerchio, nastro e all around) e una di bronzo (clavette). In più il pass olimpico per l’Italia a Parigi 2024. Nella gara odierna da segnalare anche l’ottima quinta posizione di Milena Baldassarri con 124.900.

