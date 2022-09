La numero uno del ranking Wta ha battuto in finale la tunisina Ons Jabeur

Iga Swiatek ha vinto gli Us Open femminili. La numero uno del ranking Wta ha battuto in finale la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-2, 7-6 (5). Per la giocatrice polacca si tratta del terzo trionfo Slam in carriera, il secondo nel 2022 dopo il Roland Garros.

“Per me è difficile descrivere in poche parole questa gioia. È stato un match duro, anche se all’inizio stavo dominando. Ma sapevo che la mia avversaria avrebbe cercato di fare qualcosa per cambiare il match. E a un certo punto l’incontro è diventato molto fisico, ho dovuto fare molta attenzione nei momenti delicati, per evitare di andare al terzo – ha raccontato Swiatek – La prima vittoria Slam su cemento? È molto importante per la mia carriera. A inizio stagione speravo di giocare bene nei tornei sul duro, ma da qui a vincere uno Slam ce ne passa, soprattutto in questi Us Open, dove le condizioni erano parecchio veloci. Sono orgogliosa di me stessa e sorpresa per come ho giocato. Questo successo è la conferma che il limite è il cielo”. “Mentalmente, la vittoria al Roland Garros è stata più difficile, perché c’era molta pressione su di me. In questo caso, a New York io stessa mi sono convinta che non avrei dovuto avere troppe aspettative – ha concluso – E questo mi ha aiutato a giocare serena. Tecnicamente e fisicamente, trionfare agli Us Open per me è una sfida più complessa”.

