Gli azzurri vincono 94-86, prossimo avversario sarà la Francia

Impresa dell’Italia agli Europei di basket. Gli azzurri hanno battuto 94-86 la Serbia, una delle favorite per il successo finale, nella gara degli ottavi di finale disputata a Berlino. Ai quarti Datome e compagni affronteranno la Francia.

Marco Spissu, autore di 22 punti con un terzo quarto stellare, è stato il miglior realizzatore degli azzurri. Dalla parte opposta ai serbi non sono bastati i 32 punti, con 13 rimbalzi, di Nikola Jokic, stella Nba dei Denver Nuggets. In doppia cifra anche Nicolo Melli, con 21 punti e 6 rimbalzi e alcuni liberi ‘pesanti’ nel finale di partita. Prestazione super anche di Simone Fontecchio, 19 punti, e Achille Polonara, 16 punti e 8 rimbalzi.

Spissu: “Espulsione Pozzecco ci ha cambiato, ce la giochiamo con tutti”

“Ce la possiamo giocare con tutti se giochiamo così. Questa è la nostra forza. Ora ci dobbiamo riposare, abbiamo speso tanto tra ieri e oggi, ma per questa maglia questo e altro. L’espulsione del Poz (Pozzecco, ndr) forse ci ha cambiato. Abbiamo difeso benissimo, abbiamo corso in attacco e segnato tiri in contropiede. Questo ci ha dato la carica, siamo veramente contenti”. Lo ha detto Marco Spissu ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italbasket agli ottavi degli Europei contro la Serbia. “E’ stata una partita incredibile per noi, se giochiamo divertendoci possiamo toglierci grandi soddisfazione. Penso che la chiave sia questa”, ha aggiunto.

Fontecchio: “Abbiamo fatto una impresa, ci abbiamo sempre creduto”

“Abbiamo fatto una impresa, cerchiamo di goderci questo momento poi da domani pensiamo alla prossima”. Lo ha detto Simone Fontecchio ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italbasket agli ottavi degli Europei contro la Serbia. “I ragazzi hanno fatto un break allucinante nel quarto quarto, tutti hanno messo il loro mattone, Melli ha fatto una partita allucinante in difesa contro Jokic, sono stati tutti bravissimi – ha aggiunto – Noi ci abbiamo sempre creduto, sapevamo che non era facile. Noi siamo rimasti lì e non abbiamo mai mollato, questa è la nostra forza. Dobbiamo portarci questo spirito fino alla fine. Siamo nella parte complicata del tabellone, abbiamo rispetto per tutti ma andiamo a giocarcela”.

