Appuntamento al 2024 per i Giochi di Parigi

(LaPresse) Spenta la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Pechino 2022, fuochi d’artificio alla cerimonia di chiusura. L’edizione di quest’anno è stata la più segnata dalla pandemia: 463 i positivi tra le migliaia di persone accorse alle Olimpiadi, tantissime le restrizioni tra mascherine e test obbligatori. Il Comitato Olimpico internazionale è stato criticato per aver portato avanti i Giochi in Cina, con un governo accusato di violazione dei diritti umani: diversi Paesi hanno boicottato l’edizione non inviando delegazioni ufficiali, ma inviando comunque gli atleti. Appuntamento al 2024 per i Giochi estivi di Parigi.

