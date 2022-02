I memorabilia sono in vendita in diversi uffici postali della capitale cinese

(LaPresse) Tantissime persone in coda per accaparrarsi una copia degli esclusivi francobolli dedicati ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. I memorabilia sono in vendita in diversi uffici postali di Pechino: in totale ne sono stati emessi 11,5 milioni. La vendita dura solo due giorni.

