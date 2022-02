Alla vigilia della cerimonia d'inizio altri 55 casi Covid legati ai Giochi

(LaPresse) Pechino attende con impazienza l’inizio delle Olimpiadi invernali, che prenderanno il via domani 4 febbraio, nonostante non sia possibile per il pubblico assistere ai giochi: gli organizzatori, infatti, hanno annunciato il mese scorso che nessun biglietto sarebbe stato venduto. Nel frattempo, alla vigilia dell’inizio dei Giochi, sono 55 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore di persone legate alle Olimpiadi. Tra questi 29 sono emersi all’arrivo in aeroporto (su 753 persone testate tra atleti, staff e stakeholder) e 26 all’interno della bolla, su un totale di 67.137 tamponi svolti. Il totale complessivo dei casi sale così a 287.

