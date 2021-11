Il pibe de oro è morto a soli 60 anni nella sua casa di Tigre in Argentina

Il 25 novembre 2020 il mondo del calcio restava senza fiato per la notizia della morte di una delle sue leggende più grandi: ci lasciava a soli 60 anni Diego Armando Maradona. Il pibe de oro si spense nella sua casa di Tigre in Argentina provocando un’ondata di dolore tra tutti gli appassionati del pallone. Particolarmente colpite dal dolore la sua Argentina e Napoli, la città in cui el diez si consacrò tra i più grandi di tutti i tempi.

