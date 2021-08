Martedì gli ostacoli per le nazionali maschili sono Francia e Argentina

Sarà una mattinata al cardiopalma per i tifosi italiani di basket e volley, con le nazionali di Meo Sacchetti e Gianlorenzo Blengini in campo quasi contemporaneamente per un posto in semifinale nei rispettivi tornei olimpici a Tokyo. L’impegno sulla carta più difficile è quello che aspetta gli Azzurri della palla a spicchi, opposti alla fortissima Francia di Rudy Gobert alle 10.20 ora italiana. In caso di vittoria, l’Italia giocherà contro la vincente di Slovenia-Germania. Dalla parte opposta del tabellone le sfide Spagna-Usa e Australia-Argentina. Un quarto di finale tutt’altro che banale se si considera il blasone delle due formazioni in campo e la rivalità che le lega da quasi 100 anni. I favori del pronostico saranno obbligatoriamente a favore della Francia, che ha stupito tutti per compattezza e qualità battendo gli Stati Uniti nel girone grazie alle sue star NBA Evan Fournier e appunto Gobert.

Servirà la migliore Italia per provare a staccare il pass per una semifinale storica. “Dobbiamo cercare di fare una prestazione molto sopra le righe ma i ragazzi hanno già dimostrato di poterlo fare. Ci vogliamo giocare le nostre chance come tutti”, ha detto il ct azzurro Sacchetti. “Loro sono molto forti, con giocatori di esperienza e un lungo formidabile come Gobert”, ha sottolineato alla vigilia il centro azzurro Amedeo Tessitori a cui toccherà l’ingrato compito di provare a fermare il pivot degli Utah Jazz. “Dovremo essere bravi a portare sul campo tutta la nostra concentrazione ed essere aggressivi per cercare di limitare al massimo il suo atletismo e quello di una squadra cui non mancano qualità soprattutto a rimbalzo”, ha aggiunto. E chissà che la carica giusta l’abbia data agli Azzurri Gianmarco Tamberi, ieri festeggiato al Villaggio Olimpico da Gallinari e compagni dopo lo storico oro nel salto in alto.

Impegno sulla carta più abbordabile, ma comunque da non sottovalutare anche per l’Italvolley, che affronterà l’Argentina alle 10 ora italiana. La nazionale sudamericana ha estromesso gli Stati Uniti dalla corsa alle medaglie e quindi sarà un avversario non facile per Ivan Zaytsev e compagni. “Quello di domani è un quarto di finale dei Giochi Olimpici. É la prima gara da dentro o fuori, credo sia superfluo sottolineare l’importanza di un match simile. La fase preliminare ha dimostrato ciò che già sapevamo: il torneo è difficile, il livello tecnico è notevole”, ha dichiarato alla vigilia il commissario tecnico Gianlorenzo Blengini. “Conosciamo i nostri avversari, un gruppo con grandi individualità che, come avevo detto prima che iniziasse il torneo, avrebbe detto la sua in un girone molto difficile perché dopo il primo posto nel girone a Rio è arrivato qui a Tokyo nel pieno della sua maturità”, ha aggiunto il ct. “Noi dovremo giocare la nostra pallavolo, consapevoli che ci saranno delle difficoltà come in ogni gara fin qui disputata. Ci sarà da lottare, ma si sa, sono i Giochi Olimpici e non potrebbe essere altrimenti”, ha concluso Blengini. In caso di vittoria, per gli Azzurri la semifinale sarà contro la vincente di Polonia-Francia.

Mercoledì poi toccherà alle azzurre del volley. Giunte seconde nella pool B, sono state sorteggiate con la Serbia che ha chiuso al secondo posto il raggruppamento A.

