La campionessa Usa della ginnastica: "Devo pensare alla mia salute mentale"

(LaPresse) – Simone Biles non difenderà il suo titolo olimpico nel concorso all-around alle Olimpiadi di Tokyo. La superstar americana della ginnastica si è ritirata dai Giochi per concentrarsi sul suo benessere mentale. La decisione arriva il giorno dopo che Biles si è ritirata dalla finale della prova a squadre femminile dopo una rotazione perché sentiva di non essere mentalmente pronta. Dopo un’ulteriore valutazione medica, Simone Biles si è ritirata dall’ultima competizione individuale ai Giochi Olimpici di Tokyo, per concentrarsi sulla sua salute mentale”, si legge in una dichiarazione della Federazione di ginnastica americana. “Sosteniamo con tutto il cuore la decisione di Simone e applaudiamo il suo coraggio nel dare priorità al suo benessere. Il suo coraggio mostra, ancora una volta, perché è un modello per così tante persone”, prosegue la nota. Già nella serata di martedì Biles aveva fatto capire di non essere certa di partecipare alle gare individuali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata