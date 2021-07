Quindicesima se si guarda agli ori (l'Italia ne ha uno solo): In testa resta il Giappone con 15 ori

L’Italia continua a conquistare podi ai Giochi ma per via di un solo oro al momento conquistato, non riesce a stare nei piani altri del medagliere. Il team azzurro sta infatti faticando a trionfare, ma è già in doppia cifra in termini di medaglie e ora occupa il settimo posto nel medagliere totale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 con 15 medaglie conquistate. Se invece si analizza la classifica partendo dagli ori ottenuti l’Italia è quindicesima avendo ottenuto attualmente 1 oro, 6 argenti e 8 bronzi. In testa al medagliere resta il Giappone con 13 ori, 4 argenti e 5 bronzi per un totale di 22 podi, davanti alla Cina con 12 ori, 6 argenti e 9 bronzi (27 podi) mentre gi Stati Uniti sono terzi con 11 ori, 11 argenti e 9 bronzi ma con un totale di 31 podi, cifra che piazza gli States al primo posto per numero di medaglie complessive. L’Italuia è dietro la Germania (ottava con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi) e la Francia (nona con 3 ori 2 argenti e 3 bronzi) .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata