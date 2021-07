Problemi anche per i giornalisti, l'organizzazione ammette: "Problema serio"

(LaPresse) Gli organizzatori dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 hanno ammesso che ci sono stati problemi di trasporto che hanno provocato problemi per gli atleti ad arrivare in orario. Mark Adams, portavoce del Cio, ha detto che c’è un problema “molto serio”. Ci sono circa 11 mila atleti che prendono parte ai Giochi e decine di migliaia di giornalisti che coprono l’evento, arrivati da tutto il mondo: tutti devono rispettare la bolla e possono muoversi per Tokyo solo con degli speciali shuttle forniti dall’organizzazione. I problemi hanno però riguardato anche il trasporto dei giornalisti.

