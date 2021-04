Per il francese si tratta del secondo succeso consecutivo dopo il gp di Doha

Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Motomondiale classe MotoGp. Il francese della Yamaha, scattato dalla pole, ha preceduto al traguardo di Portimao il piemontese Francesco Bagnaia (Ducati), protagonista di una gran rimonta scattata dall’11/a posizione e il campione del mondo Joan Mir (Suzuki). Ai piedi del podio Franco Morbidelli (Petronas Yamaha). Marc Marquez (Honda), al ritorno in gara dopo nove mesi, chiude al settimo posto.

Per Quartararo secondo successo consecutivo dopo il trionfo nel Gran Premio di Doha. Quinto posto per Brad Binder (Ktm) davanti ad Aleix Espargaro (Aprilia), nella top ten anche Aleix Marquez (Lcr Honda), Enea Bastianini (Ducati) e Takaaki Nakagami (Lcr Honda). Maverick Vinales (Yamaha) è undicesimo, dodicesimo Luca Marini che raccoglie i suoi primi punti in carriera in MotoGp. Fuori Johann Zarco (Ducati Pramac) e Alex Rins (Suzuki), caduti quando erano nelle prime posizioni. Out pure Jack Miller (Ducati) e Valentino Rossi, ritirato a undici giri dal termine: il ‘Dottore’ è scivolato alla curva 11 dopo aver superato il fratello Luca.

