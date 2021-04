Il 19 azzurro si è imposto vincendo sullo spagnolo per 5-7, 6-4, 6-4. "Aver vinto oggi vuol dire tanto per me", ha spiegato l'altoatesino

Jannik Sinner è finalista al ‘Miami Open’, primo Atp Masters 1000 stagionale. Il 19enne azzurro ha battuto in semifinale lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Nel torneo che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida, Sinner, n.31 del ranking e 21/a testa di serie, ha guadagnato la sua prima finale in un Masters 1000 imponendosi in rimonta su Roberto Bautista Agut, n.12 Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4, dopo 2 ore e 31 di partita.

Nell’altra semifinale, che si giocherà nella notte italiana, si affronteranno il russo Andrey Rublev e il polacco Hubert Hurkacz.

“Sono in finale, è incredibile. Sono davvero molto contento. La semifinale è stata difficile da giocare. Lui è un tennista solidissimo. E’ stata una battaglia dura, ancora più di quella di due settimane fa”, ha commentato il 19enne dopo il successo su Roberto Bautista Agut. “Aver vinto oggi vuol dire tanto per me”, ha spiegato l’altoatesino, alla sua prima finale in un ‘1000’. “All’inizio eravamo entrambi un po’ tesi, non era facile giocare bene perché c’era parecchio vento. Ho cercato di servire meglio, di farlo muovere, di mischiare un po’ le carte e questa è stata la chiave”. “Alla fine ho sentito un po’ più di ritmo e mi sono detto di provare a dare il tutto per tutto. Ed è andata bene”, ha aggiunto.

