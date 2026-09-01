Report, Iovene: “Il dialogo riprende solo con la rinuncia di Presutti e Piervincenzi”

Bernardo Iovene ribadisce il no alla nomina alla nomina di Giulia Presutti e Davide Piervincenzi alla guida di Report. “Il dialogo riprende se c’è il ritiro oppure la rinuncia da parte dei due nominati, altrimenti non c’è dialogo”, dice lo storico inviato della trasmissione di Rai3 condotta fino alla scorsa stagione da Sigfrido Ranucci, rimosso dall’azienda, al termine dell’incontro con il direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini a cui ha partecipato anche Giulio Valesini, in rappresentanza degli inviati del programma, pronti a minacciare l’addio in caso di conferma della nomina alla conduzione di Giulia Presutti e Davide Piervincenzi. “Noi abbiamo ribadito la nostra posizione sia degli inviati esterni che della redazione interna. L’azienda dovrebbe ritirare la nomina di questi due conduttori e riprendere un colloquio con noi per far riprendere al più presto il programma. Questa è la posizione che abbiamo espresso al direttore Corsini, poi domani ci sarà la riunione con tutti gli inviati, interni ed esterni, e anche la produzione – ha proseguito Iovene – Cosa ha risposto Corsini? Il direttore ha preso atto della nostra posizione, ha cercato di capire se c’erano dei margini di apertura da parte nostra, ha cercato di spiegarci il suo progetto”. A proposito della minaccia di sciopero da parte della redazione di Report Iovene ha evidenziato che “lo sciopero riguarda i giornalisti interni, noi siamo esterni quindi in blocco decidiamo di andarcene, questa possibilità è confermata”, ha concluso.

Paolo Corsini (photo by Mauro Scrobogna / LaPresse)





Mercoledì Corsini vede la redazione

Nell’incontro con Corsini i due capi autore di Report – che hanno deciso di rinunciare all’incarico dopo l’annuncio della nomina di Presutti e Piervincenzi alla conduzione del programma al posto di Sigfrido Ranucci – hanno ribadito la richiesta di un passo indietro dei due conduttori designati. Il direttore degli Approfondimenti Rai nella giornata di giovedì invece incontrerà i giornalisti interni della redazione di Report.