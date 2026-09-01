Russia, la Germania chiude il consolato di Mosca a Bonn dopo i sospetti attacchi ibridi a Lipsia

Si acuisce la tensione tra Germania e Russia dopo i presunti attacchi ibridi attribuiti a Mosca dal governo tedesco avvenuti a Lipsia. Il Consolato generale russo a Bonn verrà chiuso il 18 settembre. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Johann Wadephul, in merito alle misure adottate da Berlino contro la Russia dopo gli attacchi ibridi a Lipsia. Il ministro ha aggiunto che inoltre verrà disdetto il contratto per la Casa Russa a Berlino, centro culturale russo nella capitale tedesca. Wadephul ha poi confermato che l’ambasciatore russo verrà convocato. “Il nostro messaggio alla leadership russa è chiaro: non permetteremo che gli attacchi della Russia dividano o intimidiscano la nostra coesione sociale”, ha dichiarato il ministro. Il governo tedesco proporrà inoltre nuove sanzioni contro individui provenienti dalla Russia residenti nell’Unione Europea e intensificherà la pressione sulla cosiddetta flotta ombra russa. Il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia. “Le indagini della polizia, le modalità operative e le informazioni dell’intelligence provano la responsabilità russa per il tentato attacco all’aeroporto di Lipsia”, ha dichiarato. “Il governo giunge pertanto alla conclusione che la Russia è responsabile dell’attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto”, ha aggiunto. Il ministro ha inoltre chiarito, insieme al ministro degli Esteri Johann Wadephul: “Non consideriamo Lipsia come un evento isolato, ma lo vediamo in combinazione con ulteriori azioni ibride”. “Non siamo in guerra“, ha aggiunto.

(Olivier Hoslet, Pool Photo via AP)

Von der Leyen sente Merz: “Attacchi ibridi russi avranno risposta”

“Questa mattina ho parlato con il cancelliere Merz per discutere dell’attacco ibrido all’aeroporto di Lipsia. Gli ho assicurato che l’Europa è pienamente solidale con la Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia. Manterremo l’Ue unita nonostante il protrarsi di questi atti gravi e in escalation. Il governo tedesco ha adottato misure forti. E il messaggio è chiaro: gli attacchi ibridi non resteranno senza una risposta netta”, ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Siamo uniti nella nostra determinazione a contrastare l’aggressione russa. Dissuaderemo chiunque cerchi di minare la nostra libertà e la nostra sicurezza. La Russia cerca di seminare sfiducia e paura nelle nostre società. Ma fallirà. E resteremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto von der Leyen. “Domani discuterò di questo tema con il segretario generale della Nato Rutte. La questione, comprese eventuali sanzioni aggiuntive, sarà preparata dai ministri degli Esteri in vista della loro prossima riunione sotto la presidenza irlandese”, ha concluso.

Mosca: “Berlino avrà risposta adeguata per chiusura consolato a Bonn”

“Sia la Casa Russa che il nostro Consolato Generale a Bonn da tempo perseguitano l’élite al potere. Ora si sono inventati un pretesto. Beh, riceveranno una risposta adeguata“, ha dichiarato all’agenzia Tass la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la decisione della Germania di chiudere il consolato la Casa Russa a Berlino e il Consolato Generale russo a Bonn. “Con un pretesto del tutto inverosimile e pretestuoso, Berlino ha nuovamente inasprito le relazioni bilaterali”, ha aggiunto Zakharova, “come al solito, non è stata presentata alcuna prova convincente o seria. Semplicemente non ce ne sono e non possono essercene!”.

Ministro Interno tedesco: “Non siamo in guerra ma bersaglio di attacchi ibridi”

“Non siamo in guerra” ma la Germania “è un quotidiano bersaglio di attacchi ibridi”, ha detto in conferenza stampa il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt, dopo aver annunciato che la Germania attribuisce a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia.

Italy stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig.



The security of our Allies is the security of us all. Attempts to intimidate us or to drive a wedge between Allies will not succeed: hybrid actions against any one of us are a matter of… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 1, 2026

Meloni: “Solidarietà per attacco ibrido russo, rimanere saldi e risposta unita”

“L’Italia è in piena solidarietà con la Germania dopo l’attacco ibrido russo a Lipsia. La sicurezza dei nostri Alleati è la sicurezza di tutti noi. I tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra gli Alleati non avranno successo: le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono una questione di preoccupazione per tutti noi, e saranno affrontate con una risposta unita”, scrive su X la premier Giorgia Meloni. “In momenti come questo, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare strettamente insieme e mantenere una postura credibile di deterrenza a difesa della sicurezza dei nostri cittadini”, aggiunge.