Amianto in 4 giocattoli, le segnalazioni del ministero

Diversi giocattoli riempiti con sabbia sono finiti nel ‘mirino’ delle autorità: è stata rilevata la presenza di amianto.

Diversi giocattoli riempiti con sabbia sono finiti nel ‘mirino’ delle autorità: è stata rilevata la presenza di amianto. Le notifiche sono state pubblicate tra fine luglio e agosto sul sito del ministero della Salute e riguardano prodotti che presentano potenziali rischi in caso di rottura o inalazione.

Nell’elenco dei prodotti segnalati figura un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione e lungo circa 17 centimetri, prodotto da Trendhaus, modello 967176, con codice a barre 4032722967176.

Il secondo articolo è un giocattolo deformabile a forma di fantasma colorato: marca Trendhaus, modello 964700, codice a barre 4032722964700. Il terzo è un giocattolo deformabile a forma di umanoide, di colore scuro, della marca TOI TOYS, modello 35162Z, codice a barre 8714627012248. L’ultimo è una sabbia profumata che si può modellare, della marca Fun Sand Scented Blueberry, modello 1376732.V25 codice a barre 5050837673248.

I rischi legati all’amianto

Le analisi hanno individuato amianto nella sabbia contenuta all’interno dei giocattoli. Il ministero raccomanda di sospenderne immediatamente l’utilizzo, di non consegnarli ai bambini e di verificare la possibilità di restituirli al rivenditore.