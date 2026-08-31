Home > Spettacoli > Televisione > Francesca Fagnani vuole lasciare la Rai, lo ha già comunicato all’azienda

Francesca Fagnani vuole lasciare la Rai. La conduttrice del programma Belve sarebbe pronta a dire addio all’emittente pubblica nonostante la volontà dei vertici di viale Mazzini di proseguire con lei alla guida della trasmissione, che conduce dal 2021. Nonostante le rassicurazioni della Rai, che la considera “una risorsa preziosa” come ribadito anche oggi in una nota dal direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore, secondo quanto filtra la giornalista sarebbe amareggiata per alcune scelte dell’azienda che non valorizzerebbero la sua professionalità.

I motivi del possibile addio di Fagnani

Tra i motivi della sua amarezza potrebbe ricadere anche la decisione della Rai di non puntare su di lei per la conduzione di alcuni programmi di punta come ‘Chi l’ha visto?’, dopo che il suo nome era stato accostato anche alla trasmissione di Rai3 in seguito al passo indietro della storica conduttrice Federica Sciarelli. Inoltre, in casa Rai non si sarebbe ancora parlato del piano di produzione per Belve nonostante il programma sia stato annunciato nei palinsesti dal 20 ottobre al 1 dicembre.

Francesca Fagnani, Roma, 12 marzo 2026 (Foto: Stefano Colarieti/LaPresse)

Le possibili destinazioni

Se l’addio di Fagnani alla Rai venisse ufficializzato, tra le possibili destinazioni della giornalista potrebbe esserci Mediaset. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi stima Fagnani e la giornalista è già in buoni rapporti con diversi personaggi di punta di Mediaset che potrebbero “sponsorizzare” il suo arrivo, a partire da Maria De Filippi che è stata sua ospite fissa a Belve.

Risoluzione anticipata del contratto

Secondo quanto si apprende, già lo scorso giugno – quindi in anticipo sulla presentazione dei palinsesti della prossima stagione -Fagnani ha formalmente comunicato ai vertici Rai l’intenzione di risolvere in anticipo il contratto che la lega all’azienda di viale Mazzini fino alla primavera del 2027.