Ben Jones, morto l’attore di Hazzard: interpretava Cooter Davenport

È morto a 84 anni Ben Jones, l’attore statunitense famoso anche in Italia per aver interpretato il meccanico Cooter Davenport in tutte e sette le stagioni della serie d’azione ‘Hazzard’. Lo riporta l”Hollywood Reporter’. Jones, dopo la carriera di attore, intraprese anche quella politica e ricoprì per due mandati la carica di deputato alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Fu uno dei pochi politici statunitensi che tentò di essere eletto in diversi Stati. Dopo aver terminato la serie televisiva Hazzard, nel 1986 si candidò senza successo in Georgia nelle file dei democratici. Ricandidatosi nel 1988 fu eletto, venendo poi riconfermato nel 1990. In seguito tornò a recitare. Nel 1998 ruppe i contatti con molti democratici dopo aver chiesto spiegazioni all’allora Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton circa l’impeachment. Nel 2002 si ricandidò come rappresentante della Casa Bianca nello stato della Virginia ma perse le elezioni.

La morte sarebbe avvenuta domenica a causa di un infarto mentre si trovava a casa, in procinto di guardare una partita di baseball in tv; la notizia è stata annunciata su Facebook dalla moglie, Alma Viator. “Oggi – ha scritto – ho perso l’amore della mia vita, Ben è morto per un attacco cardiaco. Stava riposando a casa sulla sua poltrona preferita aspettando che i Braves giocassero e battessero gli Yankees – ha raccontato la donna – Ha avuto una vita incredibile e piena, ha amato ed è stato amato. Mi mancherà, l’ho amato così tanto”