Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?”: chi è la giornalista che sostituisce Federica Sciarelli

La Rai annuncia che, a partire dalla prossima stagione televisiva, sarà Raffaella Griggi la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. Giornalista Rai, da anni volto e inviata della trasmissione, Raffaella Griggi raccoglie il testimone di un programma che rappresenta uno dei punti di riferimento del servizio pubblico, forte di un percorso professionale costruito sul campo, all’insegna del rigore giornalistico, della credibilità e della vicinanza alle persone. “La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto?. La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua riconosciuta professionalità di giornalista Rai, rappresentano la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase, nel solco del grande lavoro svolto da Federica Sciarelli, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per gli straordinari risultati conseguiti e per il servizio reso ai cittadini in tutti questi anni”, dichiara Paolo Corsini, Direttore Approfondimento Rai.

“L’obiettivo è coniugare continuità e innovazione, rafforzando ulteriormente l’identità di un programma che ha saputo trasformare il giornalismo di servizio in un patrimonio del Paese. In questa prospettiva, sarà valorizzato ancora di più il lavoro corale della redazione e degli inviati, che rappresentano da sempre una delle principali ricchezze di Chi l’ha visto? E questo in maniera ancor più concreta con il loro coinvolgimento in studio nella conduzione di spazi tematici legati al loro lavoro sul campo. La conduzione sarà il punto di sintesi di una squadra autorevole, riconoscibile e sempre più protagonista del racconto giornalistico sul territorio”, conclude Corsini. “La nuova edizione -fa sapere la Rai- confermerà la missione di servizio pubblico che ha reso Chi l’ha visto? un appuntamento imprescindibile per milioni di telespettatori, mantenendone intatti i valori fondanti e sviluppandone ulteriormente la capacità di raccontare, con autorevolezza e sensibilità, le storie e le vicende al centro dell’interesse pubblico”.

La carriera

Raffaella Griggi ha iniziato a lavorare come giornalista presso l’edizione de La Repubblica di Genova, prima di approdare nel 2008 a Sky Tg24. Dal 2010 l’esperienza a La7 di due anni e nel 2012 l’approdo in Rai, prima come inviata per la Vita in diretta e poi nel gruppo di lavoro di Uno Mattino. Dal 2019 inizia la collaborazione con Chi l’ha visto? guidato da Federica Sciarelli.